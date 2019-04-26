"Белые каски" заявили о трех погибших в результате российских авиаударов в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Неправительственная волонтерская организация "Белые каски" заявила, что по меньшей мере три мирных жителя погибли в пятницу, когда российские военные самолеты атаковали жилые районы на севере Сирии. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
По данным организации, воздушные удары были нанесены по селу Кафар-Твид в провинции Идлиб и селу Тель-Хуваш в провинции Хама.
Согласно прооппозиционным источникам, российские самолеты взлетели с авиабазы Хмеймим в сирийской провинции Латакия, отмечает издание.
В сентябре прошлого года Турция и Россия договорились превратить Идлиб в зону деэскалации, в которой акты агрессии будут строго запрещены.
Добавим, "Белые каски" - неправительственная волонтерская организация, которая действует в Сирии на территориях, подконтрольных сирийской оппозиции.
Ранее в ООН заявили, что обеспокоены эскалацией боевых действий в Идлибе.