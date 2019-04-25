В ООН стурбовані ескалацією бойових дій в Ідлібі
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. З 18 квітня по щонайменше 36 мирних жителів були вбиті, десятки отримали поранення в результаті ескалації насильства в сирійській провінції Ідліб. Про це в четвер повідомив Регіональний координатор ООН щодо сирійської кризи Панос Мумціс, передає УНН з посиланням на прес-службу ООН.
Тільки в минулу середу, за даними ООН, 17 людей загинули після того, як потужний вибух зруйнував кілька житлових будинків в місті Джіср-еш-Шугуров. Двома днями раніше троє дітей загинули в місті Хан-Шейхун, коли в будівлю їх школи потрапило кілька снарядів.
"Я стривожений ескалацією насильства і бойових дій в демілітаризованій зоні на північному заході Сирії і навколо неї, в тому числі авіаударами і мінометним обстрілом в Ідлібі. Під вогнем в останні дні часто виявляються школи, ринки і табори переселенців, це сіє паніку серед мирного населення", - сказав Мумціс.
Регіональний координатор також повідомляє, що з лютого більше 120 тисяч чоловік в Ідлібі покинули свої будинки, рятуючись від насильства, і переселилися в райони поруч з турецьким кордоном.
"Я рішуче засуджую напади на мирних жителів і об'єкти цивільної інфраструктури і закликаю всі сторони конфлікту дотримуватися своїх зобов'язань в рамках міжнародного гуманітарного права, вжити всіх необхідних заходів для захисту цивільних осіб і припинити безладні обстріли (житлових районів-ред.)", - заявив Мумціс .
Він також підкреслив, що ескалація бойових дій в Ідлібі заважає роботі неурядових організацій та доставки гуманітарної допомоги місцевим жителям і переселенцям.
Як повідомляв УНН, подвійний вибух в сирійському Ідлібі забрав 24 життя.