Двойной взрыв в сирийском Идлибе унес 24 жизни
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В результате двойного взрыва в удерживаемом джихадистами городе Идлиб в Сирии в понедельник погибли 24 человека, в том числе четверо детей. Об этом со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав сообщает AFP, передает УНН.
По данным наблюдателей, также по меньшей мере 51 человек ранен.
Первый взрыв был из-за бомбы, заложенной под автомобиль в главном городе региона Идлиб. После того, как машины скорой помощи прибыли на место первого взрыва, взорвалась бомба, установленная на мотоцикле. Сразу ответственность за взрывы на себя никто не взял.
Идлиб, последняя значительная часть Сирии, все еще не контролируемая режимом президента Башара Асада, удерживается альянсом во главе с бывшим сирийским филиалом "Аль-Каиды" - "Хайят Тахрир аш-Шамом".
Ранее было известно о 15 погибших в теракте в Идлибе.