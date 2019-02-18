Теракт у сирійському Ідлібі: щонайменше 15 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У контрольованій повстанцями сирійській провінції Ідліб стався подвійних вибух, внаслідок якого загинули щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Перша вибухівка була захована у припаркованому на головній вулиці пожвавленого центрі міста автомобілі. Після того як працівники сил громадської безпеки рушили до вивчення місця вибуху, здетонувала друга бомба. Вона була закладена у мотоциклі.
В даний момент Ідліб контролює угруповання повстанців "Хаят Тахрір аш-Шам", пов'язана з Аль-Каїдою. Воно вже тривалий час є об'єктом терактів та вбивств.
Раніше УНН повідомляв, що війська режиму Башара Асада за останні кілька місяців зруйнували два населених пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб.
Жертвами ударів БПЛА і артилерійських обстрілів зони деескалації в сирійському Ідлібі в січні стали 30 мирних жителів, 180 осіб отримали поранення.