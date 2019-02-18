Теракт у сирійському Ідлібі: щонайменше 15 загиблих

Перша вибухівка була захована у припаркованому на головній вулиці пожвавленого центрі міста автомобілі. Після того як працівники сил громадської безпеки рушили до вивчення місця вибуху, здетонувала друга бомба. Вона була закладена у мотоциклі.

В даний момент Ідліб контролює угруповання повстанців "Хаят Тахрір аш-Шам", пов'язана з Аль-Каїдою. Воно вже тривалий час є об'єктом терактів та вбивств.

Раніше УНН повідомляв, що війська режиму Башара Асада за останні кілька місяців зруйнували два населених пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб.

Жертвами ударів БПЛА і артилерійських обстрілів зони деескалації в сирійському Ідлібі в січні стали 30 мирних жителів, 180 осіб отримали поранення.