Армія Асада зруйнувала два селища на північному заході Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Війська режиму Башара Асада за останні кілька місяців зруйнували два населених пункти в зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Анадолу".
Війська сирійського режиму обстрілювали селища Тух і Джердженаз протягом двох останніх місяців в порушення сочинських домовленостей.
Артилерійські обстріли змусили десятки тисяч сирійців залишити рідні домівки і бігти в табори біженців на кордоні з Туреччиною.
Селища, розташовані за 12 кілометрів від лінії зіткнення військ, перетворилися на руїни, загинули десятки мирних жителів.
У місцевій адміністрації повідомили, що велика частина жителів селищ бігла до сирійсько-турецького кордону.
Член місцевої ради селища Тух Медьяд Гаджар повідомив “Анадолу”, що в цьому районі Сирії закрилися всі торговельні об’єкти.
“Раніше в Тусі мешкали 33 тисячі сімей, а в Джердженазе — чотири тисячі. Сьогодні ці два селища населяють менше 520 сімей. Тут закриті дев’ять шкіл, пекарні і лікарня”, — сказав Гаджар.
Нагадаємо, війна в Сирії почалася в березні 2011 року, коли мирні демонстрації протесту переросли в збройний конфлікт після того, як військові відкрили вогонь по демонстрантах. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ), за роки конфлікту в Сирії 6,6 мільйона чоловік стали вимушеними переселенцями, 5,6 мільйона — біженцями.