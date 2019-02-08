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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 63345 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 84452 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 131061 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 130687 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130026 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125154 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 161222 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141438 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145287 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Армия Асада разрушила два поселка на северо-западе Сирии

Армия Асада разрушила два поселка на северо-западе Сирии

Киев  •  УНН

 • 6222 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Войска режима Башара Асада за последние несколько месяцев разрушили два населенных пункта в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".

Войска сирийского режима обстреливали поселки Тух и Джердженаз на протяжении двух последних месяцев в нарушение сочинских договоренностей.

Артиллерийские обстрелы вынудили десятки тысяч сирийцев покинуть родные дома и бежать в лагеря беженцев у границы с Турцией.

Поселки, расположенные в 12 километрах от линии соприкосновения войск, превратились в руины, погибли десятки мирных жителей.

В местной администрации сообщили, что большая часть жителей поселков бежала к сирийско-турецкой границе.

Член местного совета поселка Тух Медьяд Гаджар сообщил “Анадолу”, что в этом районе Сирии закрылись все торговые объекты.

“Раньше в Тухе проживало 33 тысячи семей, а в Джердженазе — четыре тысячи. Сегодня эти два поселка не населяют и 520 семей. Здесь закрыты девять школ, пекарни и больница”, — сказал Гаджар.

Напомним, война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.

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