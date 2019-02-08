Армия Асада разрушила два поселка на северо-западе Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Войска режима Башара Асада за последние несколько месяцев разрушили два населенных пункта в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Анадолу".
Войска сирийского режима обстреливали поселки Тух и Джердженаз на протяжении двух последних месяцев в нарушение сочинских договоренностей.
Артиллерийские обстрелы вынудили десятки тысяч сирийцев покинуть родные дома и бежать в лагеря беженцев у границы с Турцией.
Поселки, расположенные в 12 километрах от линии соприкосновения войск, превратились в руины, погибли десятки мирных жителей.
В местной администрации сообщили, что большая часть жителей поселков бежала к сирийско-турецкой границе.
Член местного совета поселка Тух Медьяд Гаджар сообщил “Анадолу”, что в этом районе Сирии закрылись все торговые объекты.
“Раньше в Тухе проживало 33 тысячи семей, а в Джердженазе — четыре тысячи. Сегодня эти два поселка не населяют и 520 семей. Здесь закрыты девять школ, пекарни и больница”, — сказал Гаджар.
Напомним, война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), за годы конфликта в Сирии 6,6 миллиона человек стали вынужденными переселенцами, 5,6 миллиона — беженцами.