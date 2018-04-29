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Война в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. "Исламское государство" потеряло район Кадам, который контролировала течение месяца. Силы Башара Асада продолжают наступление на южные окраины Дамаска, Об этом сообщили наблюдатели, сообщает Dpa, передает УНН.

Война в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска

Сирийские вооруженные силы укрепили свои позиции на южных окраинах столицы страны Дамаска.

По данным центра, который опирается на сеть информаторов, после ожесточенных столкновений с боевиками "Исламского государства" (ИД) подразделения режима Башара Асада накануне вечером отбили у ИД большую часть района Кадам на юге столицы страны.

В центре мониторинга отмечают, что с начала наступательной операции правительственных сил на Кадам 19 апреля в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибли 36 гражданских, из них семнадцатого расположенном рядом палестинском лагере беженцев Ярмук.

Как сообщал УНН, американские военные пока не покинут Сирию, а усилия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" могут быть, наоборот, активизированы. Об этом глава Пентагона Джеймс Маттис заявил на заседании комитета сената США по вооруженным силам.

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