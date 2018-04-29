Война в Сирии: силы Асада захватили район на юге Дамаска
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. "Исламское государство" потеряло район Кадам, который контролировала течение месяца. Силы Башара Асада продолжают наступление на южные окраины Дамаска, Об этом сообщили наблюдатели, сообщает Dpa, передает УНН.
Сирийские вооруженные силы укрепили свои позиции на южных окраинах столицы страны Дамаска.
По данным центра, который опирается на сеть информаторов, после ожесточенных столкновений с боевиками "Исламского государства" (ИД) подразделения режима Башара Асада накануне вечером отбили у ИД большую часть района Кадам на юге столицы страны.
В центре мониторинга отмечают, что с начала наступательной операции правительственных сил на Кадам 19 апреля в результате авиаударов и усиленных обстрелов района погибли 36 гражданских, из них семнадцатого расположенном рядом палестинском лагере беженцев Ярмук.
Как сообщал УНН, американские военные пока не покинут Сирию, а усилия в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" могут быть, наоборот, активизированы. Об этом глава Пентагона Джеймс Маттис заявил на заседании комитета сената США по вооруженным силам.