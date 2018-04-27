Глава Пентагону заявив про посилення боротьби з ІД у Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Американські військові поки не покинуть Сирію, а зусилля в боротьбі з терористичним угрупованням “Ісламська держава” можуть бути, навпаки, активізовані. Про це глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив на засіданні комітету сенату США зі збройних сил, інформує УНН.
“Прямо зараз ми не йдемо, ми продовжуємо боротися і будемо розширювати і збільшувати регіональну підтримку”, — заявив Меттіс, виступ якого транслювався на сайті комітету.
Він також зазначив, що необхідно створити місцеві сили, які зможуть чинити тиск на ІД. За словами глави Пентагону, очікується збільшення операцій проти бойовиків на кордоні з Іраком.
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19 квітня телекомпанія CNN з посиланням на обізнані джерела повідомила, що Держсекретар Майкл Помпео та новий помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон активно просувають в адміністрації план формування арабських стабілізаційних сил на зміну американському обмеженому контингенту в Сирії. Джерела видання The Wall Street Journal стверджували, що відповідне звернення було відправлено Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ.
На наступний день голова МЗС Саудівської Аравії заявив, що в Ер-Ріяді обговорювали відправку військових до Сирії.