Глава Пентагона заявил об усилении борьбы с ИГ в Сирии

“Прямо сейчас мы не уходим, мы продолжаем бороться и будем расширять и увеличивать региональную поддержку”, — заявил Мэттис, выступление которого транслировалось на сайте комитета.

Он также отметил, что необходимо создать местные силы, которые смогут оказать давление на ИГ. По словам главы Пентагона, ожидается увеличение операций против боевиков на границе с Ираком.

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19 апреля телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Госсекретарь Майкл Помпео и новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон активно продвигают в администрации план формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии. Источники The Wall Street Journal утверждали, что соответствующее обращение было отправлено Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

На следующий день глава МИД Саудовской Аравии заявил, что в Эр-Рияде обсуждали отправку военных в Сирию.