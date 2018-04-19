Болтон і Помпео виступають за створення арабських стабілізаційних сил у Сирії - CNN
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Майкл Помпео, висунутий Дональдом Трампом на посаду держсекретаря, та новий помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон активно просувають в адміністрації план формування арабських стабілізаційних сил на зміну американському обмеженому контингенту в Сирії. Про це повідомила в середу телекомпанія CNN з посиланням на обізнані джерела, передає УНН.
За їхніми даними, Болтон і Помпео пропонують залучити до формування таких сил насамперед Єгипет, Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Оман, Катар, Саудівську Аравію та Об’єднані Арабські Емірати. Їхнім відокремленим підрозділам, згідно із задумом, належить підтримувати стабільність у Сирії, зокрема, і на Близькому Сході в цілому після розгрому терористичного угрупування “Ісламська держава”, розгром якої дозволить Вашингтону вивести своїх військових з САР, пояснила телекомпанія.
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Джерела, близькі до Білого дому, також повідомили CNN, що в адміністрації президента США активно обговорюють план налагодження перехідного процесу в рамках врегулювання обстановки у Сирії. Такий курс дасть Вашингтону підстави для того, щоб домагатися від своїх союзників на Близькому Сході нарощування свого вкладу в загальні зусилля. В даному випадку Трампу пропонують переконати арабські держави допомагати не тільки фінансовими засобами, а й виділенням контингентів військовослужбовців.
Як пише телекомпанія, першою про такий план повідомила раніше газета The Wall Street Journal. Однак CNN вдалося з’ясувати, що головними прихильниками плану виступають Болтон і Помпео.
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Нагадаємо, глава Центрального командування ВС США генерал Джозеф Вотел заявляв, що присутність американських збройних сил у Сирії необхідне для стабілізації ситуації у звільнених від терористів регіонах, повернення мирного населення в свої будинки і довгостроковій реконструкції країни на час стабілізаційного періоду. Всього в Сирії знаходяться близько 2 тис. американських військовослужбовців, у тому числі сили спеціального призначення.