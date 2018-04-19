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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Болтон и Помпео выступают за создание арабских стабилизационных сил в Сирии - CNN

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Майкл Помпео, выдвинутый Дональдом Трампом на пост госсекретаря, и новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон активно продвигают в администрации план формирования арабских стабилизационных сил на смену американскому ограниченному контингенту в Сирии. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники, передает УНН.

Болтон и Помпео выступают за создание арабских стабилизационных сил в Сирии - CNN

По их данным, Болтон и Помпео предлагают привлечь к формированию таких сил прежде всего Египет, Бахрейн, Иорданию, Кувейт, Оман, Катар, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Их обособленным подразделениям, согласно замыслу, надлежит поддерживать стабильность в Сирии, в частности, и на Ближнем Востоке в целом после разгрома террористической группировки “Исламское государство”, разгром которой позволит Вашингтону вывести свои войска из САР, объяснила телекомпания.

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Источники, близкие к Белому дому, также сообщили CNN, что в администрации президента США активно обсуждают план налаживания переходного процесса в рамках урегулирования обстановки в Сирии. Такой курс даст Вашингтону основания для того, чтобы добиваться от своих союзников на Ближнем Востоке наращивания своего вклада в общие усилия. В данном случае Трампу предлагают убедить арабские государства помогать не только финансовыми средствами, но и выделением контингентов военнослужащих.

Как пишет телекомпания, первой о такой план сообщила ранее газета The Wall Street Journal. Однако CNN удалось выяснить, что главными сторонниками плана выступают Болтон и Помпео.

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Напомним, глава Центрального командования ВС США генерал Джозеф Вотел заявлял, что присутствие американских вооруженных сил в Сирии необходимо для стабилизации ситуации в освобожденных от террористов регионах, возвращение мирного населения в свои дома и долгосрочной реконструкции страны на время стабилизационного периода. Всего в Сирии находятся около 2 тыс. fмериканских военнослужащих, в том числе силы специального назначения.

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