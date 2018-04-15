Американські військові залишатимуться в Сирії, поки не буде досягнута мета місії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки не виведуть свої війська із Сирії, поки не досягнуть своїх цілей. Про це заявила постійний представник США при ООН Ніккі Хейлі в інтерв'ю телеканалу Fox News, інформує УНН.
В інтерв’ю телеканалу Хейлі перерахувала три головних завдання американської місії в Сирії: переконатися, що хімічна зброя не використовується у жодний спосіб, який би міг представити загрозу інтересам США, знищити Ісламську Державу, залишити можливість спостерігати звідти за діяльністю Ірану.
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“Наше завдання повернути американських солдат додому, але ми не підемо, поки ми не виконаємо всі ці завдання”, — сказала постпред США.
Нагадаємо, 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали авіаудари по трьох цілях, пов’язаних з сирійської програмою створення хімічної зброї. Таким чином країни відповіли на застосування хімічної зброї 7 квітня в місті Дума.
Раніше Вашингтон, Лондон і Париж заявили, що удари є відповіддю на застосування хімічної зброї у сирійському місті Дума. За даними представників благодійної організації “Білі каски”, з вертольота була скинута бочкова бомба з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 осіб могли постраждати від хіматаки.