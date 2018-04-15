Американские военные останутся в Сирии, пока не будет достигнута цель миссии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Соединенные Штаты Америки не выведут свои войска из Сирии, пока не достигнут своих целей. Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News, передает УНН.
В интервью телеканалу Хейли перечислила три главных задачи американской миссии в Сирии: убедиться, что химическое оружие не используется ни в один способ, который бы мог представить угрозу интересам США, уничтожить Исламское Государство, оставить возможность наблюдать оттуда за деятельностью Ирана.
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“Наша задача вернуть американских солдат домой, но мы не пойдем, пока мы не выполним все эти задачи”, — сказала постпред США.
Напомним, 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли авиаудары по трем целям, связанных с сирийской программе создания химического оружия. Таким образом страны ответили на применение химического оружия 7 апреля в городе Дума.
Ранее Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на применение химического оружия в сирийском городе Дума. По данным представителей благотворительной организации “Белые каски”, с вертолета была сброшена бочковая бомба с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатакы.