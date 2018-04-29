Війна у Сирії: сили Асада захопили район на півдні Дамаска
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. "Ісламська держава" втратила район Кадам, який контролювала впродовж місяця. Сили Башара Асада продовжують наступ на південні околиці Дамаска, Про це повідомили спостерігачі, повідомляє Dpa, передає УНН.
Сирійські збройні сили зміцнили свої позиції на південних околицях столиці країни Дамаска.
За даними центру, який спирається на мережу інформаторів, після запеклих сутичок із бойовиками "Ісламської держави" (ІД) підрозділи режиму Башара Асада напередодні ввечері відбили в ІД більшу частину району Кадам на півдні столиці країни.
У центрі моніторингу зазначають, що від початку наступальної операції урядових сил на Кадам 19 квітня внаслідок авіаударів та посилених обстрілів району загинули 36 цивільних, з них 17 - у розташованому поруч палестинському таборі біженців Ярмук.
Як повідомляв УНН, американські військові поки не покинуть Сирію, а зусилля в боротьбі з терористичним угрупованням “Ісламська держава” можуть бути, навпаки, активізовані. Про це глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив на засіданні комітету сенату США зі збройних сил.