Теракт в сирийском Идлибе: по меньшей мере 15 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. В контролируемой повстанцами сирийской провинции Идлиб произошел двойной взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Первая взрывчатка была спрятана в припаркованной на главной улице оживленного центра города машине. После того как работники сил общественной безопасности двинулись к изучению места взрыва, сдетонировала вторая бомба. Она была заложена в мотоцикле.
В данный момент Идлиб контролирует группировка повстанцев "Хаят Тахрир аш-Шам", связанная с Аль-Каидой. Она уже длительное время является объектом терактов и убийств.
Ранее сообщал УНН, что войска режима Башара Асада за последние несколько месяцев разрушили два населенных пункта в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб .
Жертвами ударов БПЛА и артиллерийских обстрелов зоны деэскалации в сирийском Идлибе в январе стали 30 мирных жителей, 180 человек получили ранения.