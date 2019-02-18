Теракт в сирийском Идлибе: по меньшей мере 15 погибших

Первая взрывчатка была спрятана в припаркованной на главной улице оживленного центра города машине. После того как работники сил общественной безопасности двинулись к изучению места взрыва, сдетонировала вторая бомба. Она была заложена в мотоцикле.

В данный момент Идлиб контролирует группировка повстанцев "Хаят Тахрир аш-Шам", связанная с Аль-Каидой. Она уже длительное время является объектом терактов и убийств.

Ранее сообщал УНН, что войска режима Башара Асада за последние несколько месяцев разрушили два населенных пункта в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб .

Жертвами ударов БПЛА и артиллерийских обстрелов зоны деэскалации в сирийском Идлибе в январе стали 30 мирных жителей, 180 человек получили ранения.