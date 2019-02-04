За січень в сирійському Ідлібі загинули 30 мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Жертвами ударів БПЛА і артилерійських обстрілів зони деескалації в сирійському Ідлібі в січні стали 30 мирних жителів, 180 осіб отримали поранення. Про це повідомляє УНН з посиланням на турецьке інформаційне агентство "Анадолу".
За даними сил цивільної оборони Сирії ("Білі каски"), в січні в різних районах провінції Ідліб загинули 19 мирних жителів, в тому числі дві дитини і три жінки, понад 85 осіб отримали поранення.
У підконтрольних опозиції районах провінції Хама загинули дев'ять і поранення отримали 86 сирійців. У низці районів провінції Лазкійє загинули два і поранення отримали дев'ять мирних жителів.
Представник сил місцевої цивільної оборони Мухаммед Халладж повідомив агентству "Анадолу", що кількість сирійців, які залишили за останні місяці південь, південний схід Ідліб і північ Хами, досягла 76427.
Нагадаємо, Туреччина продовжує перекидати спецпідрозділи до військових частин, які дислокуються на кордоні з Сирією.