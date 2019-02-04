За январь в сирийском Идлибе погибли 30 мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Жертвами ударов БПЛА и артиллерийских обстрелов зоны деэскалации в сирийском Идлибе в январе стали 30 мирных жителей, 180 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на турецкое информационное агентство "Анадолу".
По данным сил гражданской обороны Сирии ( "Белые каски"), в январе в разных районах провинции Идлиб погибли 19 мирных жителей, в том числе два ребенка и три женщины, более 85 человек получили ранения.
В подконтрольных оппозиции районах провинции Хама погибли девять и ранения получили 86 сирийцев. В ряде районов провинции Лазкийе погибли два и ранения получили девять мирных жителей.
Представитель сил местной гражданской обороны Мухаммед Халладж сообщил агентству "Анадолу", что количество сирийцев, покинувших за последние месяцы юг, юго-восток Идлиб и север Хамы, достигла 76427.
Напомним, Турция продолжает перебрасывать спецподразделения в воинские части, которые дислоцируются на границе с Сирией.