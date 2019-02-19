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Подвійний вибух у сирійському Ідлібі забрав 24 життя

Подвійний вибух у сирійському Ідлібі забрав 24 життя

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У результаті подвійного вибуху в утримуваному джихадистами місті Ідліб у Сирії в понеділок загинули 24 людини, у тому числі четверо дітей. Про це з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав повідомляє AFP, передає УНН.

За даними спостерігачів, також щонайменше 51 людей поранено.

Перший вибух був через бомбу, закладену під автомобіль у головному місті регіону Ідліб. Після того, як машини швидкої допомоги прибули на місце першого вибуху, вибухнула бомба, встановлена ​​на мотоциклі. Відразу відповідальність за вибухи на себе ніхто не взяв.

Ідліб, остання значна частина Сирії, все ще не контрольована режимом президента Башара Асада, утримується альянсом на чолі з колишньою сирійською філією "Аль-Каїди" - "Хаят Тахрір аш-Шамом".

Раніше було відомо про 15 загиблих у теракті в Ідлібі.

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