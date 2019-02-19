Подвійний вибух у сирійському Ідлібі забрав 24 життя
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. У результаті подвійного вибуху в утримуваному джихадистами місті Ідліб у Сирії в понеділок загинули 24 людини, у тому числі четверо дітей. Про це з посиланням на дані Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав повідомляє AFP, передає УНН.
За даними спостерігачів, також щонайменше 51 людей поранено.
Перший вибух був через бомбу, закладену під автомобіль у головному місті регіону Ідліб. Після того, як машини швидкої допомоги прибули на місце першого вибуху, вибухнула бомба, встановлена на мотоциклі. Відразу відповідальність за вибухи на себе ніхто не взяв.
Ідліб, остання значна частина Сирії, все ще не контрольована режимом президента Башара Асада, утримується альянсом на чолі з колишньою сирійською філією "Аль-Каїди" - "Хаят Тахрір аш-Шамом".
Раніше було відомо про 15 загиблих у теракті в Ідлібі.