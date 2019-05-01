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7 марта, 13:58 • 116372 просмотра

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6 марта, 19:19 • 140539 просмотра

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Войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе

Войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе

Киев  •  УНН

 • 10684 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Войска режима Башара Асада продолжают обстреливать населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.

Правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.

Отмечается, что бочковые бомбы были использованы впервые после заключения договора по Идлибу в сентябре прошлого года.

Кроме того, интенсивным артиллерийским, минометным и ракетным обстрелам подверглись поселения на юго-востоке Идлиба, некоторые районы на севере и поселения на западе провинции Хама.

Напомним, неправительственная волонтерская организация "Белые шлемы" заявила, что по меньшей мере три мирных жителя погибли в пятницу, когда российские военные самолеты атаковали жилые районы на севере Сирии.

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