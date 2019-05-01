Войска Асада применили бочковые бомбы в Идлибе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Войска режима Башара Асада продолжают обстреливать населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Анадолу.
Правительственные силы применили бочковые бомбы во время обстрела сирийской провинции Идлиб. В результате обстрела погибли по меньшей мере 2 человека, еще трое получили ранения.
Отмечается, что бочковые бомбы были использованы впервые после заключения договора по Идлибу в сентябре прошлого года.
Кроме того, интенсивным артиллерийским, минометным и ракетным обстрелам подверглись поселения на юго-востоке Идлиба, некоторые районы на севере и поселения на западе провинции Хама.
Напомним, неправительственная волонтерская организация "Белые шлемы" заявила, что по меньшей мере три мирных жителя погибли в пятницу, когда российские военные самолеты атаковали жилые районы на севере Сирии.