Госдеп США призвал Россию остановить эскалацию насилия в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Авиаудары вызванные военными действиями РФ и режима Башара Асада в таких провинциях Сирии как Идлиб и северная Хама - дестабилизируют регион и еще больше ухудшают тяжелую гуманитарную ситуацию. Поэтому они должны быть немедленно прекращены. Такое заявление распространил у себя на сайте Госдеп США, сообщает УНН.
"США обеспокоены эскалацией насилия в Идлибе и северной Хаме. Продолжаюиеся авиаудары России и режима (Асада), а также нападения Хаят Тахрир аль-Шам и других групп, связанных с Аль-Каидой в Сирии, продолжают дестабилизировать регион, ухудшая уже и так катастрофическую гуманитарную ситуацию, что приводит к десяткам смертей и ранений гражданских лиц, многие из которых - дети", - говорится в заявлении.
Представительница Госдепа США добавил, что из-за авиаудары и нападения страдает инфраструктура, которая включает в себя жилые помещения, больницы, поселения внутренне перемещенных лиц, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий и тому подобное.
"Россия и режим (Асада) также продолжают грубые военные нападения на гуманитарных работников, таких как волонтеры Белых шлемов, пытающихся спасти жертв среди граждан, которые подвергаются нападениям", - добавили в Госдепе, отметив, что "насилие должно быть остановлено".
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В ведомстве добавили, что эскалация боевых действий или любой формы насилия в северо-западной Сирии приведет к дестабилизации всего региона.
Госдеп призвал все стороны, включая РФ и действующей властью Сирии, соблюдать свои обязательства и воздержаться от полномасштабных военных действий и, в частности возврата к деэскалации в регионе.
Напомним, войска режима Башара Асада продолжают обстреливать населенные пункты в зоне деэскалации на северо-западе Сирии.