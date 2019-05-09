Трамп продовжив на рік режим санкцій щодо Сирії

“США засуджують застосування режимом (президента Башара) Асада грубої сили і порушення ним прав людини і закликають припинити насильство по відношенню до сирійського народу, дотримуватися режиму припинення вогню”, — повідомив американський лідер.

Мова йде про збереження в силі різних обмежувальних заходів, які послідовно вводилися Вашингтоном проти Дамаска в період з 2004-го по 2012 рік. Ці рестрикції, зокрема, блокують активи деяких фізичних і юридичних осіб, що знаходяться під юрисдикцією США, а також вводять заборону на експорт певних категорій американських товарів і послуг в Сирію.

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У заяві також говориться, що “США будуть брати до уваги зміни в складі, політиці і діях уряду Сирії, вирішуючи, чи варто зберігати” нинішній режим односторонніх санкцій в майбутньому.

Нагадаємо, за минулі дні російські військово-повітряні сили і сирійські урядові сили значно посилили атаки на регіон. Росія є найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. З вересня в регіоні діє перемир’я з військами Асада, проте як і раніше відбуваються бойові зіткнення. У свою чергу Держдеп США закликав Росію зупинити ескалацію насильства в Сирії.

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