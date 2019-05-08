ООН повідомляє про 150 тисяч біженців в Сирії за тиждень

Свансон заявив, що був “стурбований” недавніми повідомленнями про повітряні удари по житлових районах і цивільній інфраструктурі в Сирії, в результаті чого були вбиті і поранені сотні мирних жителів.

З кінця квітня, згідно з даними OCHA, в частково захопленому повстанцями регіоні не менше дванадцяти лікарень і десяти шкіл зазнали бомбардувань. Три співробітника лікарень були вбиті. У вівторок в результаті чергових нападів на села в провінціях Ідліб і Хама були вбиті 13 мирних жителів, повідомляє Сирійський наглядова рада з прав людини, що базується в Лондоні. В результаті боїв загинули 53 бійця з обох сторін.

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За минулі дні російські військово-повітряні сили і сирійські урядові сили значно посилили атаки на регіон. Росія є найближчим союзником сирійського президента Башара Асада. З вересня в регіоні діє перемир’я з військами Асада, проте як і раніше відбуваються бойові зіткнення. У свою чергу Держдеп США закликав Росію зупинити ескалацію насильства в Сирії.