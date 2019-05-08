ООН сообщает о 150 тысячах беженцев в Сирии за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Более 150 тысяч человек по данным ООН течение недели бежали из сирийских провинций Идлиб и Алеппо, спасаясь от боевых действий. Эти данные во вторник, 7 мая, привел Дэвид Свансон, представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA), передает УНН со ссылкой на DW.
Свансон заявил, что был "обеспокоен" недавними сообщениями о воздушных ударах по жилым районам и гражданской инфраструктуре в Сирии, в результате чего были убиты и ранены сотни мирных жителей.
С конца апреля, по данным OCHA, в частично захваченном повстанцами регионе не менее двенадцати больниц и десяти школ были подвергнуты бомбардировкам. Три сотрудника больницы были убиты. Во вторник в результате очередных нападений на деревни в провинциях Идлиб и Хама были убиты 13 мирных жителей, сообщает Сирийский наблюдательный совет по правам человека, базирующийся в Лондоне. В результате боев погибли 53 бойца с обеих сторон.
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За прошедшие дни российские военно-воздушные силы и сирийские правительственные силы значительно усилили атаки на регион. Россия является ближайшим союзником сирийского президента Башара Асада. С сентября в регионе действует перемирие с войсками Асада, однако по-прежнему происходят боевые столкновения. В свою очередь Госдеп США призвал Россию остановить эскалацию насилия в Сирии.