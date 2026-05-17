Трамп пригрозил Ирану серьезными последствиями в случае отказа от сделки
Трамп предупредил Иран о серьезных последствиях в случае отказа от новой сделки. Президент не раскрыл детали шагов США, но призвал к договоренностям.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с "очень плохими" последствиями, если не согласится на заключение сделки со Соединенными Штатами. Об этом он сказал в телефонном интервью BFMTV, пишет УНН.
Детали
Во время разговора американский президент отметил, что пока не знает, удастся ли сторонам достичь договоренностей в ближайшее время.
Я понятия не имею, собираются ли они это сделать. Если нет, то им придется очень плохо, очень плохо. Им лучше заключить сделку
Трамп не уточнил, о каких именно последствиях идет речь
Президент США не привел деталей относительно возможных действий Вашингтона в случае провала переговоров.
Заявление прозвучало на фоне напряженных отношений между США и Ираном, а также продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке.
Ранее администрация Трампа неоднократно заявляла о готовности усиливать давление на Тегеран в случае отказа от новых договоренностей по иранской ядерной программе и региональной безопасности.
