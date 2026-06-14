Трамп предположил, что соглашение с Ираном будет подписано электронным способом в течение 2-3 часов
Киев • УНН
Дональд Трамп попросит Иран не реагировать на атаки Израиля по Хезболле. Президент ожидает подписания соглашения с Тегераном в течение следующих трех часов.
Президент США Дональд Трамп заявил, что попросит Иран не отвечать на израильские удары, направленные против "Хезболлы". Об этом сообщил корреспондент Fox News Трей Ингст, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Трамп также рассказал Fox News, что спросил премьер-министра Израиля Нетаньяху: "Что, черт возьми, ты делаешь?".
Президент США добавил, что, по его мнению, соглашение с Ираном будет подписано электронным способом в течение следующих 2-3 часов.
Трамп заявил, что нападение Израиля на Бейрут «не должно было произойти»14.06.26, 18:27 • 2746 просмотров