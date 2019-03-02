Трамп отрицает обвинения своего экс-адвоката и требует дополнительного расследования против него

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КИЕВ. 2 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп обвинил своего бывшего юриста Майкла Коэна в повторной даче заведомо ложных показаний Конгресса. Коэна, который в ходе ряда слушаний на Капитолийском холме обвинил Трампа в нарушениях закона, самого в США признали виновным во лжи Конгресса, нарушении законодательства о выборах и др. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

На этой неделе в ходе слушаний в Палате представителей Конгресса США Коэн в частности, назвал Трампа "расистом" и "проходимцем". В то же время экс-юрист Трампа заявил, что не имеет доказательств сговора избирательного штаба Дональда Трампа в 2016-м году с правительством России, и отверг упреки в адрес Трампа о якобы насилие в отношении жены Мелании и др. В Республиканской партии США Коэна назвали свидетелем, который абсолютно не заслуживает доверия, через ранее доказанные факты лжи законодателям США.

Обозреватели также подняли хвалебные заявления Коэна по Трампу, сделанные им в прошлом.

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"Рукопись книги Майкла Коэна указывает, что он сознательно дал ложные показания в невиданных масштабах. Он наверное забыл о своей книге, когда говорил, - отметил Трамп в Twitter. - Конгресс должен требовать рукопись новой книги Майкла Коэна, которую он недавно передал издателям. У вас в голове закружится от всей лжи, искажение фактов и того, как это противоречит его показаниям в четверг. Это как совсем другой человек. Он вполне дискредитирован".

Ранее в комментариях сделанных непосредственно после самых скандальных свидетельств Коэна, Трамп обратил внимание на слова последнего, касающиеся России. Президент США пошутил, что слова Коэна не были сплошной ложью.

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В прошлом году американские СМИ сообщали, что Коэн искал издателя для своей книги, в которой он якобы очень лестно отзывался о президенте. Сообщалось, что рукопись книги Коэна был предметом соревнований среди ряда издательств заинтересованных в публикации, но его дальнейшая роль неизвестна.

Президент США также заявил, что показания Коэна в Конгрессе являются попыткой Демократической партии продолжать давление на него на фоне завершения следствия специального прокурора Мюллера. Многие обозреватели в США, предполагают, что заключительный доклад следствия не наведет доказательств сговора Трампа с Россией во время выборов 2016-го года. В Демократической партии США уже заявили, что будут продолжать расследование отношений Трампа с Россией, а также его бизнес деятельности.

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"Вижу, что происходит! Теперь, когда расследование о заговоре с Россией развалилось после 2-х лет работы (не было никакого заговора кроме между лживой Хиллари Клинтон и демократами), они себе придумали: "Боженька, что же делать, давайте пересмотрим все финансы Трампа, все заключенные им сделки. Давайте опираться на дискредитированного Майкла Коэна, на его ложные, бесчестные заявления...", - сказал Трамп, "Нет! Надо прекратить коррумпированную и незаконную начатую охоту на ведьм. Время расследовать другую сторону, где были совершены реальные преступления. Слишком долго издевались над республиканцами. Хватит!", - отметил президент США в пятницу.

Президент США последовательно заявляет, что следствие специального прокурора США Мюллера является направленным против него лично и обслуживает политические интересы Демократической партии США.

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Следствие специального прокурора США Мюллера началось с мандатом на расследование вмешательства России в политические процессы в США, но в ходе работы также рассмотрело бизнес деятельность компаний Дональда Трампа. Значительная часть обвинений выдвинутых против членов приближенных к Дональду Трампу, и соответствующих судебных приговоров, не связанные с вопросом вмешательства России. На последний часто обращают внимание критики работы специального прокурора США Мюллера.

Как сообщал УНН, бюджетный комитет нижней палаты Конгресса США завершает подготовку запроса о предоставлении ему налоговых деклараций президента Дональда Трампа за последние 10 лет с целью проверить данные о использовании им мошеннических схем.

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