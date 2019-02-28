Коен заявив, що Трамп не піде на мирну передачу влади в разі поразки на виборах

“Беручи до уваги мій досвід роботи з Трампом, я побоююся, що в разі його поразки на виборах в 2020 року не буде здійснена мирна передача влади. У зв’язку з цим я погодився виступити перед вами сьогодні”, — заявив він під час свого заключного слова.

“Моя вірність Дональду Трампу коштувала мені всього”, — підсумував він.

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Як інформував УНН, у грудні 2018 року колишнього адвоката президента США Дональда Трампа засудили до трьох років в’язниці. Майкла Коена визнали винним в ухиленні від сплати податків, порушенні закону про фінансування виборчої кампанії і наданні неправдивої інформації Конгресу.

За версією слідства, Коен брав участь у таємній передачі 130 тисяч доларів двом жінкам, які взяли гроші в обмін на мовчання про ймовірні любовні зв’язки з Трампом. По-друге, за даними слідства, він збрехав Конгресу про будівельні плани президента США в Москві.

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Коен, який почне відбувати свій тюремний термін в березні, стверджував, що Трамп особисто розпорядився про виплати і при цьому усвідомлював незаконність своїх дій. Сам президент неодноразово заявляв про зворотне.