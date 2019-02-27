Екс-адвокат Трампа стверджує, що особисто брехав першої леді США про зради її чоловіка

“Трамп — шахрай. Він попросив мене заплатити (за мовчання) зірці фільмів для дорослих, з якою у нього був зв’язок, і збрехати про це його дружині, що я і зробив. Я дуже сильно шкодую, що брехав першої леді. Вона — добра і хороша людина, я дуже її поважаю”, — заявив Коен.

Він також стверджує, що надав комітету “копію чеків з особистих рахунків Дональда Трампа, які були виписані після початку президентства мільярдера, щоб відшкодувати кошти, які (Коен) віддав за мовчання зірки фільмів для дорослих, щоб запобігти шкоді виборчої кампанії”.

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Як повідомляв УНН, Коен в грудні 2018 року був засуджений до трьох років тюремного ув’язнення за низку злочинів, включаючи ухилення від сплати податків, порушення правил фінансування передвиборної кампанії, махінації в банківській сфері і надання неправдивих відомостей фінансовим органам США. Порушення правил фінансування виразилося в нецільовому використанні коштів, зібраних республіканцями на передвиборну боротьбу. Їх частка була виплачена за мовчання двом жінкам, які стверджують, що Трамп в минулому вступав з ними у позашлюбний зв’язок. Йдеться про екс-порноактриси Стефані Кліффорд і колишній фотомоделі Карен Макдугал.

Коен стверджує, що Трамп особисто розпорядився про виплати і при цьому усвідомлював незаконність своїх дій. Глава Білого дому все це заперечує. У грудні 2018 року член юридичного комітету нижньої палати Конгресу Джерролд Надлер заявив, що законодавці мають право почати процедуру імпічменту щодо президента, якщо буде доведено, що той дав таку вказівку Коену.

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Трамп ніколи б не зміг підняти руку на свою дружину, заявив Коен. Його попросили прокоментувати оприлюднену деякими ЗМІ інформацію про існування відеозапису, на якій республіканець нібито вдарив свою дружину в ліфті. “Я не вірю, що містер Трамп коли-небудь вдарив би місіс Трамп, я не вірю в це. На мій погляд, Трамп ніколи б себе так не повів, ніколи”, — зазначив Коен.

При цьому юрист заперечував саме існування відеозапису, яка нібито була продана на закритому аукціоні в 2016 році. “Кажуть, що він вдарив Мелані в ліфті, всередині якого була закріплена відеокамера. Я насправді не впевнений, що це правда. Я чую про цю плівці вже багато років”, — підкреслив Коен, додавши, що ніколи не бачив цей запис.

Він також поставив під сумнів саме проведення такого роду аукціону, вказавши, що вся історія “не відповідає дійсності”.