Экс-адвокат Трампа утверждает, что лично врал первой леди США об изменах её мужа

“Трамп — мошенник. Он попросил меня заплатить (за молчание) звезде фильмов для взрослых, с которой у него была связь, и соврать об этом его жене, что я и сделал. Я очень сильно жалею, что врал первой леди. Она — добрый и хороший человек, я очень ее уважаю”, — заявил Коэн.

Он также утверждает, что предоставил комитету “копию чеков из личных счетов Дональда Трампа, которые были выписаны после начала президентства миллиардера, чтобы возместить средства, которые (Коэн) отдал за молчание звезды фильмов для взрослых, чтобы предотвратить вред избирательной кампании”.

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Как сообщал УНН, Коэн в декабре 2018 был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу. Их доля была выплачена за молчание двум женщинам, которые утверждают, что Трамп в прошлом вступал с ними в внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисы Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн утверждает, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Глава Белого дома все это отрицает. В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что законодатели имеют право начать процедуру импичмента президента, если будет доказано, что он дал такое указание Коэну.

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Трамп никогда бы не смог поднять руку на свою жену, заявил Коэн. Его попросили прокомментировать опубликованную некоторыми СМИ информацию о существовании видеозаписи, на которой республиканец якобы ударил свою жену в лифте. “Я не верю, что мистер Трамп когда-нибудь ударил бы миссис Трамп, я не верю в это. На мой взгляд, Трамп никогда себя так не повел, никогда”, — отметил Коэн.

При этом юрист отрицал само существование видеозаписи, якобы была продана на закрытом аукционе в 2016 году. “Говорят, что он ударил Мелани в лифте, внутри которого была закреплена видеокамера. Я действительно не уверен, что это правда. Я слышу об этой пленке уже много лет”, — подчеркнул Коэн, добавив, что никогда не видел эту запись.

Он также поставил под сомнение само проведение такого рода аукциона, указав, что вся история “не соответствует действительности”.