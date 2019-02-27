Экс-адвокат Трампа утверждает, что лично врал первой леди США об изменах её мужа

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 3278 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 31729 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 118287 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 121451 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123762 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122186 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 153856 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117303 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141253 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

DeepState: враг продвинулся в двух населенных пунктах на Курщине

8 марта, 03:41 • 41348 просмотра
Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

Российские войска за сутки 77 раз обстреляли Сумщину: повреждены дома, разрушены хозяйственные постройки

8 марта, 04:25 • 71614 просмотра
Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

Беспилотники атаковали один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф

8 марта, 05:30 • 122568 просмотра
Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

Команда Трампа рассматривает возможность отмены потолка цен на нефть, если переговоры с рф продвинутся - Bloomberg

8 марта, 07:19 • 35438 просмотра
Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

Maxar подтвердила приостановку доступа Украины к спутниковым снимкам

07:59 • 58840 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 119476 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 153855 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 167154 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 178517 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 236455 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 118285 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 85382 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 101701 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 105258 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 104951 просмотра
Актуальное
Экс-адвокат Трампа утверждает, что лично врал первой леди США об изменах её мужа

Экс-адвокат Трампа утверждает, что лично врал первой леди США об изменах её мужа

Киев  •  УНН

 • 15629 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн по указанию президента врал первой леди Мелани Трамп о том, что глава Белого дома не изменял жене. С таким утверждением он выступил в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, передает УНН.

“Трамп — мошенник. Он попросил меня заплатить (за молчание) звезде фильмов для взрослых, с которой у него была связь, и соврать об этом его жене, что я и сделал. Я очень сильно жалею, что врал первой леди. Она — добрый и хороший человек, я очень ее уважаю”, — заявил Коэн.

Он также утверждает, что предоставил комитету “копию чеков из личных счетов Дональда Трампа, которые были выписаны после начала президентства миллиардера, чтобы возместить средства, которые (Коэн) отдал за молчание звезды фильмов для взрослых, чтобы предотвратить вред избирательной кампании”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-адвокат президента США заявил, что не имеет никаких данных о заговоре Трампа с РФ

Как сообщал УНН, Коэн в декабре 2018 был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу. Их доля была выплачена за молчание двум женщинам, которые утверждают, что Трамп в прошлом вступал с ними в внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисы Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн утверждает, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Глава Белого дома все это отрицает. В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что законодатели имеют право начать процедуру импичмента президента, если будет доказано, что он дал такое указание Коэну.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экс-адвокат Трампа назвал президента США “расистом” и “аферистом”

Трамп никогда бы не смог поднять руку на свою жену, заявил Коэн. Его попросили прокомментировать опубликованную некоторыми СМИ информацию о существовании видеозаписи, на которой республиканец якобы ударил свою жену в лифте. “Я не верю, что мистер Трамп когда-нибудь ударил бы миссис Трамп, я не верю в это. На мой взгляд, Трамп никогда себя так не повел, никогда”, — отметил Коэн.

При этом юрист отрицал само существование видеозаписи, якобы была продана на закрытом аукционе в 2016 году. “Говорят, что он ударил Мелани в лифте, внутри которого была закреплена видеокамера. Я действительно не уверен, что это правда. Я слышу об этой пленке уже много лет”, — подчеркнул Коэн, добавив, что никогда не видел эту запись.

Он также поставил под сомнение само проведение такого рода аукциона, указав, что вся история “не соответствует действительности”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы