Коэн заявил, что Трамп не пойдет на мирную передачу власти в случае поражения на выборах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в случае своего поражения на выборах в 2020 году может не обеспечить мирную передачу власти новой администрации. С таким мнением выступил в среду бывший адвокат Трампа Майкл Коэн на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, передает УНН.
"Принимая во внимание мой опыт работы с Трампом, я опасаюсь, что в случае его поражения на выборах в 2020 году не будет осуществлена мирная передача власти. В связи с этим я согласился выступить перед вами сегодня", - заявил он во время своего заключительного слова.
"Моя верность Дональду Трампу стоила мне всего", - подытожил он.
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Как информировал УНН, в декабре 2018 года бывшего адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к трем годам тюрьмы. Майкла Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгрессу.
По версии следствия, Коэн участвовал в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые взяли деньги в обмен на молчание о возможных любовные связи с Трампом. Во-вторых, по данным следствия, он солгал Конгрессу о строительных планах президента США в Москве.
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Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Сам президент неоднократно заявлял об обратном.