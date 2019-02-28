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13:20 • 7610 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 123871 просмотра

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7 марта, 13:58 • 122231 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145169 просмотра

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Коэн заявил, что Трамп не пойдет на мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Коэн заявил, что Трамп не пойдет на мирную передачу власти в случае поражения на выборах

Киев  •  УНН

 • 8148 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп в случае своего поражения на выборах в 2020 году может не обеспечить мирную передачу власти новой администрации. С таким мнением выступил в среду бывший адвокат Трампа Майкл Коэн на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, передает УНН.

"Принимая во внимание мой опыт работы с Трампом, я опасаюсь, что в случае его поражения на выборах в 2020 году не будет осуществлена мирная передача власти. В связи с этим я согласился выступить перед вами сегодня", - заявил он во время своего заключительного слова.

"Моя верность Дональду Трампу стоила мне всего", - подытожил он.

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Как информировал УНН, в декабре 2018 года бывшего адвоката президента США Дональда Трампа приговорили к трем годам тюрьмы. Майкла Коэна признали виновным в уклонении от уплаты налогов, нарушении закона о финансировании избирательной кампании и предоставлении ложной информации Конгрессу.

По версии следствия, Коэн участвовал в тайной передаче 130 тысяч долларов двум женщинам, которые взяли деньги в обмен на молчание о возможных любовные связи с Трампом. Во-вторых, по данным следствия, он солгал Конгрессу о строительных планах президента США в Москве.

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Коэн, который начнет отбывать свой тюремный срок в марте, утверждал, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Сам президент неоднократно заявлял об обратном.

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