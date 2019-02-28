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Коен підтвердив, що компанія Трампа хотіла подарувати Путіну квартиру у хмарочосі в Москві

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен виступив з твердженням, що представники компанії Trump Organization, що належить президентові США, в 2016 році хотіли як рекламний трюк подарувати главі російської держави Володимира Путіна одну з квартир в хмарочосі в Москві, який в підсумку так і не був побудований. З таким твердження Коен виступав на слуханнях в комітеті з нагляду та урядової реформи Палати представників Конгресу США, передає УНН.

Він, зокрема, відповідав на питання конгресменів про приписується Росії змові з виборчим штабом Трампа і будівництві хмарочоса в російській столиці.

Йдеться про плани Trump Organization побудувати висотну будівлю Trump Tower в Москві. Проект офіційно був згорнутий в січні 2016 року. Одним з його ініціаторів був американський бізнесмен російського походження Фелікс Сетер, нібито мав в минулому ділові зв'язки з Трампом.

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Коена попросили прокоментувати опубліковану раніше в ЗМІ інформацію про те, що Сетер пропонував подарувати Путіну пентхаус вартістю 50 млн доларів.

"Це був рекламний трюк, в такому випадку ціни за квадратний метр злетіли б", - зазначив колишній юрист нинішнього американського лідера. Він підтвердив, що обговорював з Сетером таку пропозицію.

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Як повідомив раніше американському інтернет-ресурсу BuzzFeed сам Сетер, суть плану полягала в тому, що багато заможних людей в Росії захотіли б мати житло в тому ж будинку, що і президент РФ. За версією джерел BuzzFeed, Коен обговорював цю ідею з якоюсь особою, нібито який був "представником прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова". Видання зазначає, що "план в результаті не отримав ніякого розвитку".

Як повідомляв УНН, компанія президента США Дональда Трампа The Trump Organization планувала подарувати президенту РФ Володимиру Путіну пентхаус вартістю 50 мільйонів доларів у хмарочосі Trump Tower у Москві.

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