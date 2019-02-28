Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выступил с утверждением, что представители компании Trump Organization, принадлежащая президенту США, в 2016 году хотели как рекламный трюк подарить главе российского государства Владимира Путина одну из квартир в небоскребе в Москве, который в итоге так и не был построен. С таким утверждение Коэн выступал на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.