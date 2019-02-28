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Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве

Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве

Киев  •  УНН

 • 9653 просмотра

КИЕВ. 28 февраля. УНН. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн выступил с утверждением, что представители компании Trump Organization, принадлежащая президенту США, в 2016 году хотели как рекламный трюк подарить главе российского государства Владимира Путина одну из квартир в небоскребе в Москве, который в итоге так и не был построен. С таким утверждение Коэн выступал на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США, передает УНН.

Он, в частности, отвечал на вопросы конгрессменов о приписывается России сговоре с избирательным штабом Трампа и строительстве небоскреба в российской столице.

Речь идет о планах Trump Organization построить высотное здание Trump Tower в Москве. Проект официально был свернут в январе 2016 года. Одним из его инициаторов был американский бизнесмен российского происхождения Феликс Сеттер, якобы имел в прошлом деловые связи с Трампом.

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Коэна попросили прокомментировать опубликованную ранее в СМИ информацию о том, что сеттер предлагал подарить Путину пентхаус стоимостью 50 млн долларов.

"Это был рекламный трюк, в таком случае цены за квадратный метр взлетели бы", - отметил бывший юрист нынешнего американского лидера. Он подтвердил, что обсуждал с сеттер такое предложение.

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Как сообщил ранее американском интернет-ресурса BuzzFeed сам Сеттер, суть плана заключалась в том, что многие состоятельные люди в России захотели бы иметь жилье в том же доме, что и президент РФ. По версии источников BuzzFeed, Коэн обсуждал эту идею с какой-то особой, якобы был "представителем пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова". Издание отмечает, что "план в результате не получил никакого развития".

Как сообщал УНН, компания президента США Дональда Трампа The Trump Organization планировала подарить президенту РФ Владимиру Путину пентхаус стоимостью 50 млн долларов в небоскребе Trump Tower в Москве.

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