Екс-адвокат Трампа розповів про фінансові махінації президента США та українського олігарха

КИЇВ. 1 березня. УНН. Дональд Трамп особисто вказав своєму юристу, щоб український магнат Віктор Пінчук перевів 150 тисяч доларів до благодійної організації Дональда Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ. Про це екс-юрист Трампа Майкл Коен заявив під час слухань Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США 27 лютого, передає УНН із посиланням на Голос Америки.