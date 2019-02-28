Екс-адвокат Трампа розповів про фінансові махінації президента США та українського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Дональд Трамп особисто вказав своєму юристу, щоб український магнат Віктор Пінчук перевів 150 тисяч доларів до благодійної організації Дональда Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ. Про це екс-юрист Трампа Майкл Коен заявив під час слухань Комітету з нагляду Палати представників Конгресу США 27 лютого, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
Коен повідомив про виплату відповідаючи на питання про можливе ухиляння від оподаткування з боку теперішнього президента США.
“Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім’я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги”, — заявив Коен.
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Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року. Виступ відбувся через Інтернет-зв’язок.
Під час слухань Коен виступив з різкою критикою президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп загалом назвав свідчення Коена “ганебними”, а слухання в Конгресі “несправжніми слуханнями”. Виступаючи перед пресою в Ханої, Трамп також розкритикував Конгрес за проведення слухань під час важливого саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. “Проведення цього під час такого надзвичайно важливого саміту було дещо неймовірним”, — заявив Трамп.
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Як повідомляв УНН, Коен підтвердив, що компанія Трампа хотіла подарувати Путіну квартиру у хмарочосі в Москві.