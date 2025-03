Трамп спробував виправдати українського олігарха

“Невдаха New York Times написав ще одну фальшиву історію. Це політичний експерт Даг Шоен, а не український бізнесмен попросив зробити короткий виступ по телефону (Skype), організований Дагом в Україні. Я був дуже добре налаштований щодо України — ще один програш для історії з фейковим російським втручанням!” — зазначив Трамп.

У той же час, у своєму повідомленні історію про 150 тис. доларів він не згадав.

Як повідомляв УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування з приводу втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, вивчає обставини виплати українським мільярдером 150 тис. доларів фонду Трампа. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на три джерела, обізнаних про хід розслідування Мюллера. За їхніми даними, мова йде про документи, які група компаній Trump Organization раніше в цьому році надала за запитом спецпрокурора.

Серед документів є підтвердження того, що у вересні 2015 років Пінчук пожертвував фонду Трампа 150 тис. доларів за його 20-хвилинний виступ по відеозв’язку перед учасниками форуму в Києві. За даними видання, Пінчук, який є зятем другого президента України Леоніда Кучми, з 2006 року пожертвував понад 13 млн доларів до фонду Білла і Хілларі Клінтон.

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.