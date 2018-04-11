Трамп спробував виправдати українського олігарха
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп вчергове звинуватив у брехні видання New York Times, яке напередодні оприлюднило статтю щодо розслідування обставин виплати українським мільярдером Віктором Пінчуком 150 тис. доларів благодійному фонду Дональда Трампа восени 2015 року. Свою думку Трамп написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
“Невдаха New York Times написав ще одну фальшиву історію. Це політичний експерт Даг Шоен, а не український бізнесмен попросив зробити короткий виступ по телефону (Skype), організований Дагом в Україні. Я був дуже добре налаштований щодо України — ще один програш для історії з фейковим російським втручанням!” — зазначив Трамп.
У той же час, у своєму повідомленні історію про 150 тис. доларів він не згадав.
Як повідомляв УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, який проводить розслідування з приводу втручання Росії у президентські вибори у США в 2016 році, вивчає обставини виплати українським мільярдером 150 тис. доларів фонду Трампа. Про це повідомила газета The New York Times з посиланням на три джерела, обізнаних про хід розслідування Мюллера. За їхніми даними, мова йде про документи, які група компаній Trump Organization раніше в цьому році надала за запитом спецпрокурора.
Серед документів є підтвердження того, що у вересні 2015 років Пінчук пожертвував фонду Трампа 150 тис. доларів за його 20-хвилинний виступ по відеозв’язку перед учасниками форуму в Києві. За даними видання, Пінчук, який є зятем другого президента України Леоніда Кучми, з 2006 року пожертвував понад 13 млн доларів до фонду Білла і Хілларі Клінтон.
The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.