Трамп попытался оправдать украинского олигарха

“Неудачник New York Times написал еще одну фальшивую историю. Это политический эксперт Даг Шоен, а не украинский бизнесмен попросил сделать короткое выступление по телефону (Skype), организованное Дагом в Украине. Я был очень хорошо настроен по отношению к Украине — еще один проигрыш для истории с фейковым российским вмешательством!” — отметил Трамп.

В то же время, в своем сообщении историю о 150 тыс. долларов он не вспомнил.

Как сообщал УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, изучает обстоятельства выплаты украинским миллиардером 150 тыс. долларов фонда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе расследования Мюллера. По их данным, речь идет о документах, которые группа компаний Trump Organization ранее в этом году предоставила по запросу спецпрокурора.

Среди документов есть подтверждение того, что в сентябре 2015 года Пинчук пожертвовал фонду Трампу 150 тыс. долларов за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве. По данным издания, Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, с 2006 года пожертвовал более 13 млн долларов в фонд Билла и Хиллари Клинтон.

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!

