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Трамп попытался оправдать украинского олигарха

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил во лжи издание New York Times, которое накануне опубликовало статью по расследованию обстоятельств выплаты украинским миллиардером Виктором Пинчуком 150 тыс. долларов благотворительному фонду Дональда Трампа осенью 2015 года. Свое мнение Трамп написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Неудачник New York Times написал еще одну фальшивую историю. Это политический эксперт Даг Шоен, а не украинский бизнесмен попросил сделать короткое выступление по телефону (Skype), организованное Дагом в Украине. Я был очень хорошо настроен по отношению к Украине — еще один проигрыш для истории с фейковым российским вмешательством!” — отметил Трамп.

В то же время, в своем сообщении историю о 150 тыс. долларов он не вспомнил.

Как сообщал УНН, спецпрокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование по поводу вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, изучает обстоятельства выплаты украинским миллиардером 150 тыс. долларов фонда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на три источника, осведомленных о ходе расследования Мюллера. По их данным, речь идет о документах, которые группа компаний Trump Organization ранее в этом году предоставила по запросу спецпрокурора.

Среди документов есть подтверждение того, что в сентябре 2015 года Пинчук пожертвовал фонду Трампу 150 тыс. долларов за его 20-минутное выступление по видеосвязи перед участниками форума в Киеве. По данным издания, Пинчук, зять второго президента Украины Леонида Кучмы, с 2006 года пожертвовал более 13 млн долларов в фонд Билла и Хиллари Клинтон.

The Failing New York Times wrote another phony story. It was political pundit Doug Schoen, not a Ukrainian businessman, who asked me to do a short speech by phone (Skype), hosted by Doug, in Ukraine. I was very positive about Ukraine-another negative to the Fake Russia C story!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 апреля 2018 г.

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