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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 3212 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 31710 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 123762 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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6 марта, 17:12 • 145165 просмотра

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Экс-адвокат Трампа рассказал о финансовых махинациях президента США и украинского олигарха

Экс-адвокат Трампа рассказал о финансовых махинациях президента США и украинского олигарха

Киев  •  УНН

 • 9503 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Дональд Трамп лично указал своему юристу, чтобы украинский магнат Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Дональда Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление. Об этом экс-юрист Трампа Майкл Коэн заявил во время слушаний Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США 27 февраля, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Коэн сообщил о выплате отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.

“Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги”, — заявил Коэн.

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Оплата была проведена по 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление состоялось через Интернет-связь.

Во время слушаний Коэн выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп вообще назвал показания Коэна “позорными”, а слушания в Конгрессе “ненастоящими слушаниями”. Выступая перед прессой в Ханое, Трамп также раскритиковал Конгресс за проведение слушаний во время важного саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. “Проведение этого во время такого чрезвычайно важного саммита было несколько невероятным”, — заявил Трамп.

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Как сообщал УНН, Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве.

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