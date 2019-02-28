Экс-адвокат Трампа рассказал о финансовых махинациях президента США и украинского олигарха
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Дональд Трамп лично указал своему юристу, чтобы украинский магнат Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Дональда Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом - как плату за выступление. Об этом экс-юрист Трампа Майкл Коэн заявил во время слушаний Комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США 27 февраля, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Коэн сообщил о выплате отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.
“Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги”, — заявил Коэн.
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Оплата была проведена по 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление состоялось через Интернет-связь.
Во время слушаний Коэн выступил с резкой критикой президента США Дональда Трампа.
Дональд Трамп вообще назвал показания Коэна “позорными”, а слушания в Конгрессе “ненастоящими слушаниями”. Выступая перед прессой в Ханое, Трамп также раскритиковал Конгресс за проведение слушаний во время важного саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. “Проведение этого во время такого чрезвычайно важного саммита было несколько невероятным”, — заявил Трамп.
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Как сообщал УНН, Коэн подтвердил, что компания Трампа хотела подарить Путину квартиру в небоскребе в Москве.