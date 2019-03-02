Трамп відкидає звинувачення свого екс-адвоката та потребує додаткового розслідування проти нього

Цього тижня у ході слухань у Палаті представників Конгресу США Коен зокрема назвав Трампа “расистом” та “пройдисвітом”. Водночас екс-юрист Трампа заявив, що не має доказів змови виборчого штабу Дональда Трампа у 2016-му році з урядом Росії, та відкинув закиди на адресу Трампа про буцімто насильство щодо дружини Меланії та ін. У Республіканській партії США Коена назвали свідком, який абсолютно не заслуговує довіри, через раніше доведені факти брехні законодавцям США.

Оглядачі також підняли хвалебні заяви Коена щодо Трампа, зроблені ним у минулому.

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“Рукопис книги Майкла Коена вказує, що він свідомо дав неправдиві свідчення у небачених масштабах. Він напевне забув про свою книгу, коли свідчив, — відзначив Трамп у Twitter. — Конгрес має вимагати рукопис нової книги Майкла Коена, який він нещодавно передав видавцям. У вас у голові запаморочиться від усієї брехні, викривлення фактів та того, як це суперечить його свідченням у четвер. Це ніби зовсім інша людина. Він цілком дискредитований”.

Раніше у коментарях зроблених безпосередньо після найбільш скандальних свідчень Коена, Трамп звернув увагу на слова останнього, які стосувались Росії. Президент США пожартував, що слова Коена не були суцільною брехнею.

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Минулого року американські ЗМІ повідомляли, що Коен шукав видавця для власної книги, у якій він буцімто дуже схвально відгукувався про президента. Повідомлялось, що рукопис книги Коена був предметом змагань серед низки видавництв зацікавлених у публікації, але його подальша роль невідома.

Президент США також заявив, що свідчення Коена у Конгресі є спробою Демократичної партії продовжувати тиск на нього на тлі завершення слідства спеціального прокурора Мюллера. Чимало оглядачів у США, припускають, що заключна доповідь слідства не наведе доказів змови Трампа із Росією під час виборів 2016-го року. У Демократичній партії США вже заявили, що продовжуватимуть розслідування щодо стосунків Трампа з Росією, а також його бізнес діяльності.

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“Бачу, що відбувається! Тепер, коли розслідування про змову з Росією розвалилося після 2-х років роботи (не було жодної змови окрім між брехливою Гілларі Клінтон та Демократами), вони собі надумали: “боженьки, що ж робити, давайте переглянемо усі фінанси Трампа, всі укладені ним угоди. Давайте спиратись на дискредитованого Майкла Коена, на його неправдиві, безчесні заяви...”, — сказав Трамп, “Ні! Час припинити корумповане та незаконно розпочате полювання на відьом. Час розслідувати іншу сторону, де було скоєно реальні злочини. Надто довго збиткувались над республіканцями. Досить!” — відзначив президент США у п’ятницю.

Президент США послідовно заявляє, що слідство спеціального прокурора США Мюллера є спрямованим проти нього особисто і обслуговує політичні інтереси Демократичної партії США.

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Слідство спеціального прокурора США Мюллера розпочалося з мандатом на розслідування втручання Росії у політичні процеси у США, але у ході роботи також розглянуло бізнес діяльність компаній Дональда Трампа. Значна частина звинувачень висунутих проти членів осіб наближених до Дональда Трампа, та відповідних судових вироків, непов’язані з питанням втручання Росії. На останнє часто звертають увагу критики роботи спеціального прокурора США Мюллера.

Як повідомляв УНН, бюджетний комітет нижньої палати Конгресу США завершує підготовку запиту про надання йому податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні 10 років з метою перевірити дані про використання ним шахрайських схем.