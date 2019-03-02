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В Конгресі готують запит на податкові декларації Трампа за 10 років

В Конгресі готують запит на податкові декларації Трампа за 10 років

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Бюджетний комітет нижньої палати Конгресу США завершує підготовку запиту про надання йому податкових декларацій президента Дональда Трампа за останні 10 років з метою перевірити дані про використання ним шахрайських схем. Про це повідомила в п'ятницю телекомпанія NBC з посиланням на свої джерела в Конгресі, передає УНН.

За їхніми даними, голова бюджетного комітету Палати представників Ричард Ніл (демократ від штату Массачусетс) розпорядився підготувати такий запит напередодні передачі Трампом черговий декларації про доходи американським податківцям. Це повинно відбутися в найближчі тижні. При цьому Ніл просить голів кількох комітетів нижньої палати Конгресу чітко сформулювати, на яких підставах їм також потрібні відомості про фінанси 45-го президента країни.

Як пояснює телекомпанія, бюджетний комітет є єдиним профільним комітетом Палати представників, які мають повноваженнями безпосередньо вимагати в своє розпорядження податкові декларації глави держави. Такий запит надходить на розгляд міністра фінансів Стівена Мнучіна, який і вирішить, задовольняти його чи ні. Ніл не виключає, що направить запит після завершення розслідування спецпрокурори Робертом Мюллером в зв’язку з приписуються Росії спробами втручання у вибори в США 2016 року.

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Демократи давно намагаються отримати офіційні відомості про податки Трампа. Як стверджувала в жовтні минулого року газета The New York Times, він отримав від компанії свого батька, що займається нерухомістю, не менше 413 млн доларів за сприяння в ухиленні від оподаткування в США. Публікація заперечує заяви самого Трампа про самостійно зароблений капітал і майже повній відсутності фінансової підтримки з боку батька — відомого в Нью-Йорку девелопера Фреда Трампа.

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Демократична партія після повернення контролю над Палатою представників за підсумками проміжних виборів у листопаді минулого року неодноразово погрожувала почати ряд розслідувань діяльності Трампа як під час його перебування на посаді глави держави, так і в ході виборчої кампанії. У комітетах нижньої палати Конгресу демократи мають намір вивчити хід розслідування приписуваного Росії втручання в президентські вибори 2016 року, податкові декларації президента і його бізнес, фінансові інтереси Трампа в Саудівській Аравії і його контакти з владою цієї країни, а також відставку глави Пентагону Джеймса Меттіса і рішення глави білого дому вивести війська з Сирії.

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Як повідомляв УНН, Дональд Трамп особисто вказав своєму юристу, щоб український магнат Віктор Пінчук перевів 150 тисяч доларів до благодійної організації Дональда Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином — як плату за виступ.

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