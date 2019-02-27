Палата представників США прийняла резолюцію про скасування введеного Трампом режиму НС

За ухвалення резолюції висловилися 245 конгресменів, 182 проголосували проти. Документ представив конгресмен-демократ Хоакін Кастро (штат Техас). Резолюція забороняє президенту Трампу брати кошти на будівництво стіни з інших фондів в зв’язку з введенням режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Тепер протягом 18 днів її повинен буде розглянути Сенат. Якщо верхня палата Конгресу прийме резолюцію, то вона потрапить на стіл президента, який вже заявив, що накладе на неї вето.

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Як повідомляв УНН, президент Дональд Трамп 15 лютого підписав декларацію про введення режиму НС на південному кордоні країни. Як розповів на телефонному брифінгу журналістам виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені, це дозволить Трампу отримати в цілому близько 8 млрд доларів. Кошти підуть на зведення або ремонт огорож на ділянці кордону з Мексикою протяжністю 376,5 км. В адміністрації вважають, що це допоможе владі припиняти нелегальну імміграцію та контрабанду наркотиків.

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Нагадаємо, раніше Трамп і республіканці добивалися включення до держбюджету понад 5,7 млрд доларів на спорудження бар’єру на кордоні з Мексикою. Через суперечки на цей рахунок 22 грудня 2018 року сталась припинення роботи федерального уряду (“шатдаун”), що тривала рекордні 35 днів.

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