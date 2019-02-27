Палата представників США прийняла резолюцію про скасування введеного Трампом режиму НС

ukru
12:58 • 117342 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 273863 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 271214 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 258519 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 272681 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 228677 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 198056 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 377522 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 166348 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 323273 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.3 м/с
48 %
756 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 232764 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 216639 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 203323 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 156967 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 128205 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 295662 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 377537 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 323281 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 292461 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 249486 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 127638 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 125541 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 128061 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 122746 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 128543 перегляди
Актуальне
Палата представників США прийняла резолюцію про скасування введеного Трампом режиму НС

Палата представників США прийняла резолюцію про скасування введеного Трампом режиму НС

Київ • УНН

 • 8760 перегляди

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Палата представників Конгресу США у вівторок проголосувала за прийняття резолюції про скасування введеного президентом Дональдом Трампом режиму НС на кордоні з Мексикою. Трансляція засідання нижньої палати велася на сайті Конгресу, передає УНН.

За ухвалення резолюції висловилися 245 конгресменів, 182 проголосували проти. Документ представив конгресмен-демократ Хоакін Кастро (штат Техас). Резолюція забороняє президенту Трампу брати кошти на будівництво стіни з інших фондів в зв’язку з введенням режиму надзвичайного стану на кордоні з Мексикою.

Тепер протягом 18 днів її повинен буде розглянути Сенат. Якщо верхня палата Конгресу прийме резолюцію, то вона потрапить на стіл президента, який вже заявив, що накладе на неї вето.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США 16 штатів подали в суд на Трампа через введення НС

Як повідомляв УНН, президент Дональд Трамп 15 лютого підписав декларацію про введення режиму НС на південному кордоні країни. Як розповів на телефонному брифінгу журналістам виконуючий обов’язки керівника апарату Білого дому Мік Малвені, це дозволить Трампу отримати в цілому близько 8 млрд доларів. Кошти підуть на зведення або ремонт огорож на ділянці кордону з Мексикою протяжністю 376,5 км. В адміністрації вважають, що це допоможе владі припиняти нелегальну імміграцію та контрабанду наркотиків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент США накладе вето на резолюцію про скасування режиму НС на кордоні з Мексикою

Нагадаємо, раніше Трамп і республіканці добивалися включення до держбюджету понад 5,7 млрд доларів на спорудження бар’єру на кордоні з Мексикою. Через суперечки на цей рахунок 22 грудня 2018 року сталась припинення роботи федерального уряду (“шатдаун”), що тривала рекордні 35 днів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Трамп не виключив черговий “шатдаун” в США

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаНовини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,254.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,997.32