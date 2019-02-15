У США оголосили надзвичайний стан
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс на сторінці в Twitter, передає УНН.
"Президент Дональд Трамп підписує Декларацію про надзвичайний стан для вирішення проблеми національної безпеки та гуманітарної кризи на Південному кордоні", - написала речниця.
Раніше Сандерс повідомляла про плани Трампа щодо підписання відповідного указу з метою отримання грошей на будівництво стіни з Мексикою з інших частин федерального бюджету.
Як повідомляв УНН, спікерка палати представників, демократка Ненсі Пелосі попередила, що оголошення надзвичайного стану може створити прецедент, при якому, наприклад, президент-демократ може скористатися аналогічним кроком в питанні, пов’язаному з насильством із застосуванням зброї.
Пелосі не виключила, що буде оскаржувати в суді можливе оголошення надзвичайного стану в країні.