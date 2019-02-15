У США оголосили надзвичайний стан

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп оголосив про введення надзвичайного стану в країні, щоб отримати фінансування на будівництво стіни вздовж кордону з Мексикою. Про це повідомила речниця Білого дому Сара Сандерс на сторінці в Twitter, передає УНН.