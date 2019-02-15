Трамп знайшов спосіб закінчити шатдаун і отримати гроші на стіну, ввівши НП

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп підпише компромісний варіант законопроекту про фінансування уряду, який дозволить запобігти черговому “шатдауну”, а також оголосить надзвичайний стан в країні і спробує отримати гроші на будівництво стіни з Мексикою з інших частин федерального бюджету. Про це повідомила в четвер прес-секретарка Білого дому Сара Сандерс, передає УНН.

“Президент Трамп підпише законопроект про державне фінансування, і, як він заявляв раніше, він також візьме інші виконавчі заходи, в тому числі надзвичайний стан в країні, для забезпечення того, щоб ми зупинили загрозу національній безпеці і запобігли гуманітарній кризі на кордоні”, — наводить слова Сандерс Reuters.

Голосування щодо законопроекту в сенаті, де у республіканців більшість, вже відбулося. Документ підтриманий більшістю голосів. Пізніше має відбутися голосування в палаті представників, де більшість у демократів.

Компромісний варіант щодо державного фінансування раніше був узгоджений між республіканцями і демократами. Як очікується, документ пройде обидві палати конгресу, відзначає Bloomberg. Однак ініціатива Трампа оголосити надзвичайний стан в країні викликала невдоволення з боку представників Демократичної партії.

Спікерка палати представників демократка Ненсі Пелосі попередила, що оголошення надзвичайного стану може створити прецедент, при якому, наприклад, президент-демократ може скористатися аналогічним кроком в питанні, пов’язаному з насильством із застосуванням зброї. Пелосі не виключила, що буде оскаржувати в суді можливе оголошення надзвичайного стану в країні.

Нагадуємо, сенатори США пом’якшили потенційні санкції проти держбанків РФ.

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