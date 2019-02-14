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Сенатори США пом'якшили потенційні санкції проти держбанків РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Оновлена версія законопроекту “Про захист американської безпеки від агресії Кремля” (DASKA) пом’якшує потенційні санкції проти російських держбанків, випливає з тексту законопроекту, передає УНН.

У картці законопроекту на сайті конгресу США документу поки немає; першим про це написало опозиційне російське видання The Bell.

Минулорічна версія законопроекту передбачала, що президент США повинен заблокувати активи і операції в американській юрисдикції одного або декількох російських фінансових інститутів з перерахованих: “Внешэкономбанка”, Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”. Нова версія містить набагато більш м’яке положення: президент повинен заблокувати активи і операції будь-якого російського фінансового інституту, який, як визначив президент, “надав фінансову або іншу підтримку з метою втручання уряду РФ в демократичний процес або вибори будь-якої іншої країни”.

Таким чином, попередня версія законопроекту передбачала санкції проти російських держбанків просто за те, що вони держбанки. Нова версія вводить конкретну умову: підтримка втручання в справи інших країн.

Нагадуємо, Кремль вважає підготовку нових санкцій США “оскаженілою русофобією”.

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