Сенатори США пом'якшили потенційні санкції проти держбанків РФ

У картці законопроекту на сайті конгресу США документу поки немає; першим про це написало опозиційне російське видання The Bell.

Минулорічна версія законопроекту передбачала, що президент США повинен заблокувати активи і операції в американській юрисдикції одного або декількох російських фінансових інститутів з перерахованих: “Внешэкономбанка”, Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Банку Москви, “Россельхозбанка”, “Промсвязьбанка”. Нова версія містить набагато більш м’яке положення: президент повинен заблокувати активи і операції будь-якого російського фінансового інституту, який, як визначив президент, “надав фінансову або іншу підтримку з метою втручання уряду РФ в демократичний процес або вибори будь-якої іншої країни”.

Таким чином, попередня версія законопроекту передбачала санкції проти російських держбанків просто за те, що вони держбанки. Нова версія вводить конкретну умову: підтримка втручання в справи інших країн.

Нагадуємо, Кремль вважає підготовку нових санкцій США “оскаженілою русофобією”.