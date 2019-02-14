Кремль вважає підготовку нових санкцій США "оскаженілою русофобією"

"Ми бачимо прояви цієї хвороби, це така шалена русофобія, абсолютно емоційна, вона не ґрунтується на експертних даних", - сказав представник Кремля, підкресливши, що США перебуває "в полоні русофобських емоцій".

При цьому Пєсков угледів за "проявом емоцій" "прагматичний торговий підхід", що порушує міжнародні торговельні правила.

"Це ніщо інше як просто спроба нечесними заходами, нечесною конкуренцією витіснити конкурентні російські компанії з ринку і розчистити таким чином місце там для американського бізнесу та американської продукції", - сказав спікер президента Росії.

Він також висловив упевненість, що російська економіка здатна забезпечувати зростання всупереч санкціям.

Як повідомляв УНН, в Сенаті США готують санкції проти російської банківської системи, енергетичного сектора і системи обслуговування зовнішнього боргу в зв'язку з втручанням Росії у американські вибори, а також агресією по відношенню до України.

В рамках законопроекту про нові санкції проти Росії, американські сенатори також пропонують накласти обмеження на співробітників ФСБ через атаки українських судів в Керченській протоці.

Нагадаємо, Держдума Росії не збирається повертати Крим Україні в обмін на зняття економічних санкцій.