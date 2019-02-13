Россия не вернет Крым за снятие санкций - Госдума
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В комитете Госдумы по международным делам заявили, что Россия не вернет Украине Крым в обмен на снятие санкций США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Ни о каком возврате полуострова Украине в обмен на отмену антироссийских санкций США речи быть не может", - сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя высказывания зампостпреда США при ООН Джонатана Коэна.
Ранее на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине Коэн заявил, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока украинские власти не получат под свой контроль оккупированные территории Донбасса и Крым.
Напомним, что Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности по Украине пригласил зампостпреда Великобритании Джонатана Аллена посетить оккупированный Крым.