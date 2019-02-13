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Постпред РФ в ООН вирішив запросити британського представника в окупований Крим

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Постпред Росії при ООН Василь Небензя в ході засідання Ради Безпеки по Україні запросив зампостпреда Великої Британії Джонатана Аллена відвідати окупований Крим, інформує УНН.

“Мені смішно слухати сентенції про тяжке становище населення Криму, про який говорив мій британський колега”, — сказав Небензя у відповідь на твердження Аллена про те, що півострів не відвідують міжнародні делегації.

“Я думаю, ви навіть не здогадуєтеся, наскільки ви далекі від реальності. Приїжджайте, ми вас запрошуємо. Вам там будуть раді”, — звернувся Небензя до британського дипломата.

Крім того, він вказав, що Росія неодноразово запрошувала будь-яку місію ООН в Крим.

Як інформував УНН, постпред України в ООН перерахував дати, в які РФ могла б знову скликати Радбез.

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