Постпред України в ООН перерахував дати, в які РФ могла б знову скликати Радбез

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко перерахував дати, які Росія могла б використовувати для чергового проведення засідання Ради Безпеки по ситуації в Україні, передає кореспондент УНН.

“Оскільки ми не можемо виключати, що російська делегація перетворить в звичайну практику скликати тематичні засідання з російсько-українського конфлікту на основі дат, визначених значущих подій, дозвольте увазі членів ради уявити список дат, аж ніяк не вичерпний, щоб повідомити про підготовку до роботи на найближчі місяці”, — сказав він.

Так, дипломат згадав, про 20 лютого — день, коли РФ почала своє вторгнення до Криму, так само він нагадав, що 16 березня — дата проведення так званого “референдуму” в Криму. 14 червня — над луганським аеропортом російські сили збили транспортний літак України, 17 липня — збитий рейс МН17, 5 вересня — підписання Мінського протоколу разом з меморандумом, який представляє основу мінських угод. 22 жовтня — на засіданні постійної ради ОБСЄ Росія заблокувала ухвалення рішення про продовження мандата місії спостерігачів ОБСЄ на деяких пропускних пунктах, 2 листопада — незаконні вибори в окупованих районах Донецької і Луганської областей, 25 листопада — атака російськими ВМФ бронекатерів “Нікополь” і “Бердянськ” і т.п.

Як повідомляв УНН, Аваков представив в США нову стратегію України щодо повернення Донбасу.

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