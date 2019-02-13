Постпред Украины в ООН перечислил даты, в которые РФ могла бы снова созвать Совбез

“Поскольку мы не можем исключать, что российская делегация превратит в обычную практику созывать тематические заседания по российско-украинскому конфликту на основе дат, определенных значимых событий, позвольте вниманию членов совета представить список дат, отнюдь не исчерпывающий, чтобы сообщить о подготовке к работе на ближайшие месяцы”, — сказал он.

Так, дипломат упомянул о 20 февраля — день, когда РФ начала свое вторжение в Крым, так же он напомнил, что 16 марта — дата проведения так называемого “референдума” в Крыму. 14 июня — над луганским аэропортом российские силы сбили транспортный самолет Украины, 17 июля — сбитый рейс МН17, 5 сентября — подписание Минского протокола вместе с меморандумом, который представляет основу минских соглашений. 22 октября — на заседании постоянного совета ОБСЕ Россия заблокировала принятие решения о продлении мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на некоторых пропускных пунктах, 2 ноября — незаконные выборы в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, 25 ноября — атака российскими ВМФ бронекатеров “Никополь” и “Бердянск” и т.п.

Как сообщал УНН, Аваков представил в США новую стратегию Украины по возврату Донбасса.