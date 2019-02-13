Аваков представив в США нову стратегію України щодо повернення Донбасу - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков в рамках круглого столу в Інституті миру у Вашингтоні представив нову стратегію Києва щодо повернення та реінтеграції Донбасу. Про це повідомляє прес-служба МВС України, інформує УНН.
“Ми пропонуємо новий формат, який потребує підтримки світової громадськості. Ми назвали нашу стратегію деокупацію і реінтеграції Донбасу „Механізмом малих кроків“, бо вважаємо, що досягти бажаного результату можна лише крок за кроком”, — сказав Арсен Аваков.
“У нас немає конфлікту на релігійному підґрунті, немає конфлікту на етнічному підґрунті. Конфлікт в Україні нав’язаний ззовні. Тому, миротворча місія, яка буде працювати, повинна бути орієнтована і на це, а також працювати спільно з українськими правоохоронцями та представниками місцевих громад”, — підкреслив Арсен Аваков.
Глава МВС України розповів, що введення нової стратегії передує підготовчий етап, який складається з формування необхідного правового поля, введення комунікаційної стратегії, визначення статусу спеціальної міжнародної миротворчої місії, а також створення програм моніторингу та консультативної допомоги.
“Після того, як ми вдало проведемо перші 5 кроків, то ми зможемо сказати і про інші. Це залежить від кількості наших ресурсів — від кількості миротворців і коштів на відновлення наших територій”, — підкреслив Аваков.
Міністр зазначив, що розроблена Києвом стратегія передбачає створення на окремій обраній ділянці Донбасу демілітаризованої зони безпеки. При цьому, як уточнив Аваков, всі військові формування з обох сторін відводяться за обумовлену лінію, а українські прикордонники при цьому беруть під свій контроль цю ділянку і її межі.
“На цій території проводяться місцеві вибори. Головний принцип — дотримання українського законодавства та забезпечення вільного волевиявлення”, — додав він, зазначивши, що правопорядок і законність на вибраній ділянці будуть забезпечуватися силами Нацполіціі, Нацгвардії і моніторингової місії ОБСЄ.
Нагадуємо, ми стоїмо на порозі серйозної “гарячої” війни. Якщо Путін зійде з розуму і завтра буде йти в атаку, ми будемо відповідати. Для нас це катастрофа, але ж для нього також. На цьому наголосив глава МВС Арсен Аваков.