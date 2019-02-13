Аваков представил в США новую стратегию Украины по возврату Донбасса - МВД

“Мы предлагаем новый формат, который нуждается в поддержке мировой общественности. Мы назвали нашу стратегию деоккупации и реинтеграции Донбасса „Механизмом малых шагов“, потому что считаем, что достичь желаемого результата можно только шаг за шагом ”, - сказал Арсен Аваков.

“У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан извне. Поэтому, миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных общин”, — подчеркнул Арсен Аваков.

Глава МВД Украины рассказал, что введению новой стратегии предшествует подготовительный этап, который состоит из формирования необходимого правового поля, введения коммуникационной стратегии, определения статуса специальной международной миротворческой миссии, а также создания программ мониторинга и консультативной помощи.

“После того, как мы удачно проведем первые пять шагов, то мы сможем сказать и о других. Это зависит от количества наших ресурсов — от количества миротворцев и средств на восстановление наших территорий”, — подчеркнул Аваков.

Министр отметил, что разработанная Киевом стратегия предусматривает создание на отдельном выбранном участке Донбасса демилитаризованной зоны безопасности. При этом, как уточнил Аваков, все военные формирования с обеих сторон отводятся за обусловленную линию, а украинские пограничники при этом берут под свой контроль этот участок и ее пределы.

“На этой территории проводятся местные выборы. Главный принцип — соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления”, — добавил он, отметив, что правопорядок и законность на выбранном участке будут обеспечиваться силами Нацполиции, Нацгвардии и мониторинговой миссией ОБСЕ.

Напоминаем, мы стоим на пороге серьезной “горячей” войны. Если Путин сойдет с ума и завтра будет идти в атаку, мы будем отвечать. Для нас это катастрофа, но для него тоже. На этом отметил глава МВД Арсен Аваков.