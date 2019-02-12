Аваков: ми на порозі "гарячої" війни

КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ми стоїмо на порозі серйозної “гарячої” війни. Якщо Путін зійде з розуму і завтра буде йти в атаку, ми будемо відповідати. Для нас це катастрофа, але ж для нього також. На цьому наголосив глава МВС Арсен Аваков під час презентації Стратегії деокупації Донбасу в Інституті Миру США у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.