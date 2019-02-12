Аваков: ми на порозі "гарячої" війни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Ми стоїмо на порозі серйозної “гарячої” війни. Якщо Путін зійде з розуму і завтра буде йти в атаку, ми будемо відповідати. Для нас це катастрофа, але ж для нього також. На цьому наголосив глава МВС Арсен Аваков під час презентації Стратегії деокупації Донбасу в Інституті Миру США у Вашингтоні, передає УНН із посиланням на прес-службу МВС.
“Ми стоїмо на порозі серйозної „гарячої“ війни. Якщо Путін зійде з розуму і завтра буде йти в атаку, ми будемо відповідати. Для нас це катастрофа, але ж для нього також. Ви повинні знати, що цей скажений пес стоїть на наших кордонах і ми його стримуємо. Але потім він може побігти далі. Вже побіг”, — зазнасив Аваков.
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За його словами, “тут не повинно бути традиційних рішень, лише серйозні кроки всієї світової спільноти.
“Ми говоримо про примирення двох сторін — України і Росії, але ні в якому разі ми не говоримо про те, що будемо чекати, поки Путін буде в гарному настрої, чи коли міжнародна спільнота прийме рішення, що прийшов час втрутитись”, — наголосив міністр.
Нагадаємо, у травні 2018 року Аваков обговорив план деокупації Донбасу з представниками Атлантичної ради.